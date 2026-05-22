На Сумщині російський дрон вщент спалив комбайн у полі
У Сумській області російський безпілотник атакував комбайн, який працював у полі на території Новослобідської громади
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Інцидент стався близько 16:30. Внаслідок удару комбайн був повністю знищений.
Водій техніки встиг врятуватися та не постраждав.
За даними місцевої влади, російські війська вкотре свідомо атакували цивільний об’єкт та людей.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 22 травня внаслідок атаки російського FPV-дрона у Марганці постраждали 13 цивільних. Окупанти цілеспрямовано поцілили поряд із транспортом, у якому працівники місцевого підприємства прямували на роботу.
22 травня 2026
