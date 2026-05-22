12:46  22 травня
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
10:54  22 травня
На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
08:57  22 травня
На Вінниччині п'яна жінка вдарила 17-річну доньку ножем у спину
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 19:45

Заступник директора ДБР живе в апартаментах за майже мільйон доларів - ЗМІ

22 травня 2026, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти заявили, що заступник директора ДБР живе в апартаментах, хоча в його декларації вказана орендована квартира. У ЗМІ розібрались, на кого запсала нерухомість Олександра Удовиченка

Про це повідомляє Hromadske, передає RegioNews.

У декларації Олександр Удовиченко вказав, що орендує квартиру в Голосіївському районі Києва. Це елітний ЖК Park Avenue VIP. Проте журналісти зафіксували службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську — і за 10 хвилин заїжджала в будівлю ДБР.

Зазначається, що в самого Олександра Удовиченка немає нерухомості в столиці. При цьому квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Припускають, що вона може бути тіткою жінки.

Квартира в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів, за даними журналістів, була придбана в жовтні 2022 року. Ринкова вартість стартує від 900 000 тисяч доларів. Тобто, майже мільйон. У гривнях це 37 мільйонів.

"Водночас Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею — підписи її контакту в телефонах інших користувачів свідчать про те, що вона працює з Філери (від англійського слова fill — заповнювати) — це спеціальні ін’єкційні препарати в косметології для наповнення тканин і відновлення об'ємуфілерами та ін’єкціями", - зауважили журналісти.

Нагадаємо, раніше депутату Полтавської міськради оголосили нову підозру у незаконному збагаченні – він приховав 340 млн грн у крипті. Йдеться про Олександра Калуцького.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР розслідування Декларація
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Ворог гатив по Дніпропетровщині 40 разів: серед поранених є люди у важкому стані
22 травня 2026, 21:15
На Київщині бронювання від мобілізації продавали за 8 тисяч
22 травня 2026, 21:10
Потоп у Києві: злива та град затопили вулиці, є перебої з електропостачанням |
22 травня 2026, 20:57
Росіяни спрямували дрон на цивільних у Запорізькій області, є загиблі
22 травня 2026, 20:22
У Харкові затримали ділка, який торгував перетином кордону та документами
22 травня 2026, 19:58
Українські військові показали, як дрони "рознесли" укриття росіян
22 травня 2026, 19:25
На Сумщині російський дрон вщент спалив комбайн у полі
22 травня 2026, 19:23
Залишили "автограф" на місці злочину: на Харківщині затримали рецидивістів за розбійний напад
22 травня 2026, 18:59
"Золоті" апарати для хірургії: на масштабних оборудках із закупівлями викрили посадовців наукового центру
22 травня 2026, 18:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »