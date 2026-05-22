Заступник директора ДБР живе в апартаментах за майже мільйон доларів - ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Журналісти заявили, що заступник директора ДБР живе в апартаментах, хоча в його декларації вказана орендована квартира. У ЗМІ розібрались, на кого запсала нерухомість Олександра Удовиченка

Про це повідомляє Hromadske, передає RegioNews.

У декларації Олександр Удовиченко вказав, що орендує квартиру в Голосіївському районі Києва. Це елітний ЖК Park Avenue VIP. Проте журналісти зафіксували службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську — і за 10 хвилин заїжджала в будівлю ДБР.

Зазначається, що в самого Олександра Удовиченка немає нерухомості в столиці. При цьому квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Припускають, що вона може бути тіткою жінки.

Квартира в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів, за даними журналістів, була придбана в жовтні 2022 року. Ринкова вартість стартує від 900 000 тисяч доларів. Тобто, майже мільйон. У гривнях це 37 мільйонів.

"Водночас Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею — підписи її контакту в телефонах інших користувачів свідчать про те, що вона працює з Філери (від англійського слова fill — заповнювати) — це спеціальні ін’єкційні препарати в косметології для наповнення тканин і відновлення об'ємуфілерами та ін’єкціями", - зауважили журналісти.

Нагадаємо, раніше депутату Полтавської міськради оголосили нову підозру у незаконному збагаченні – він приховав 340 млн грн у крипті. Йдеться про Олександра Калуцького.