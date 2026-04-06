Через обстріл Чернігівщини 340 тисяч абонентів залишилися без світла
Унаслідок ворожого удару військ РФ у Чернігівській області пошкоджено важливий енергетичний об'єкт
Про це повідомило АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.
За інформацією компанії, знеструмлено близько 340 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках, а також у Чернігівському та Прилуцькому районах.
Енергетики зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться щойно безпекова ситуація дозволить проводити роботи.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинк, дитячий садок.
