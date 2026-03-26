Начальник поліції Запорізької області похизувався, що затримав чоловіка у перуці та жіночому одязі

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка за те, що він ходив містом у жіночому одязі та перуці

Як передає RegioNews, про це написав начальник управління Нацполіції в Запорізькій області Артем Кисько на своїй сторінці у Фейсбуці.

За даними правоохоронців, 49-річний чоловік перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію.

Для пересування містом він змінив зовнішність, щоб уникнути затримання. Попри це, правоохоронці зупинили його, а потім "бусифікували".

Кисько написав, що чоловік "саме йшов по лавандовий раф до кавʼярні".

Як повідомлялось, в березні у Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара. Його засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком 3 роки.