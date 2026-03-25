Блекаут на ТОТ Запорізької області: окупанти залишили населені пункти без світла

На світанку середи, 25 березня, вся тимчасово окупована територія Запорізької області опинилася без електропостачання

Про це пише "Справжнє" із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, світло зникло у всіх тимчасово захоплених містах і селах регіону, зокрема в Мелітополі.

Як повідомляє "РІА Південь", разом з електрикою часто припиняється подача води.

Місцеві жителі припускають, що окупанти перерозподіляють електроенергію на користь військових об’єктів РФ.

