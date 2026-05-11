Окупанти не встигли сховатися: FPV-дрон ЗСУ завдав точного удару
Ударний безпілотник Сил оборони України застав російських військових зненацька та уразив групу піхотинців
Про це інформує RegioNews
Відео бойової роботи оприлюднив окремий загін спеціального призначення "Туман" 1-го корпусу Національної гвардії України АЗОВ.
На кадрах видно, що FPV-дрон з’явився раптово – вилетів із-за рогу багатоквартирного будинку, де російські штурмовики намагалися сховатися. Поява безпілотника стала для них несподіванкою.
В "Тумані" зазначили, що оператори аеророзвідки цілодобово виявляють позиції, укриття та переміщення противника, після чого екіпажі ударних дронів оперативно завдають точних ударів.
У підрозділі підкреслили, що така робота дозволяє знищувати сили противника та ускладнювати його подальші дії на напрямках.
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.