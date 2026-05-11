11 травня 2026, 14:53

Окупанти не встигли сховатися: FPV-дрон ЗСУ завдав точного удару

Скриншот із відео: АрміяInform
Ударний безпілотник Сил оборони України застав російських військових зненацька та уразив групу піхотинців

Про це інформує RegioNews

Відео бойової роботи оприлюднив окремий загін спеціального призначення "Туман" 1-го корпусу Національної гвардії України АЗОВ.

На кадрах видно, що FPV-дрон з’явився раптово – вилетів із-за рогу багатоквартирного будинку, де російські штурмовики намагалися сховатися. Поява безпілотника стала для них несподіванкою.

В "Тумані" зазначили, що оператори аеророзвідки цілодобово виявляють позиції, укриття та переміщення противника, після чого екіпажі ударних дронів оперативно завдають точних ударів.

У підрозділі підкреслили, що така робота дозволяє знищувати сили противника та ускладнювати його подальші дії на напрямках.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.

