Фото: Київська міська прокуратура

У Дарницькому районі столиці: 44-річний чоловік, скориставшись дитячою довірливістю, тривалий час розбещував 9-річну сусідку. Під виглядом "друга" зловмисник маніпулював дівчинкою у месенджерах та заманював до власної квартири для вчинення розпусних дій

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

44 – річному мешканцю столиці повідомлено про підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Встановлено, що чоловік познайомився з 9-річною дівчинкою у дворі будинку, де вони проживали по сусідству. Упродовж тривалого часу вони переписувалися через месенджер "Telegram”. Під час спілкування чоловік просив надіслати йому інтимні фото.

Третьокласниця сприймала дорослого як друга і довіряла йому, тож не лише переписувалася з ним, а й приходила в гості. Так званий друг вчиняв щодо неї розпусні дії безпосередньо у квартирі, у тому числі демонструючи свій статевий орган. Чоловік родини не має і живе з мамою, а дитину запрошував додому коли матір була на роботі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваного мобільний телефон із доказами його листування з дитиною.

Підозрюваний перебуває під вартою без права визначення застави.

