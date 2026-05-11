11 травня 2026, 14:34

The Economist: парад у Москві показав провали РФ і зростання переваги України

Скриншот із відео
Скорочений військовий парад у Москві 9 травня продемонстрував невдачі Росії на полі бою та її занепокоєння через зростаючу ефективність українських далекобійних ударів

Про це, як зазначає "Дзеркало тижня" пише The Economist, передає RegioNews.

За оцінками журналістів, вперше за три роки ініціатива у війні може поступово переходити до України. Видання зазначає, що після важкої зими, коли українські міста та енергетична інфраструктура регулярно зазнавали масованих атак, Київ почав змінювати баланс сил.

У матеріалі йдеться про провал російського весняного наступу: у квітні, вперше з серпня 2024 року, Росія втратила більше територій, ніж змогла захопити. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пов’язують це з українськими контратаками, ударами середньої дальності, а також ускладненнями в російській системі управління та зв’язку.

Експерти також зазначають, що втрати Росії зростають і можуть перевищувати темпи поповнення особового складу. За оцінками, співвідношення загиблих і поранених російських військових змінюється, зокрема через активне застосування FPV-дронів.

Окремо підкреслюється розширення так званої "зони ураження" дронів на фронті, що суттєво ускладнює російські наступальні дії. Україна, за даними аналітиків, дедалі частіше використовує роботизовані системи для збереження особового складу.

Крім того, зростає ефективність українських далекобійних ударів по території РФ – зокрема по складах, пунктах управління, системах ППО та військовій інфраструктурі. За оцінками журналістів, значна частина території Росії вже перебуває в зоні потенційного ураження українських безпілотників.

Аналітики, яких цитує видання, вважають, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від здатності Росії протидіяти українським дроновим технологіям та від результатів можливого літнього наступу.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, за квітень зафіксовано зростання втрат російських військ. Загалом знищено або важко поранено 35 203 російських військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
