Евакуація з лайнера MV Hondius: у двох людей виявили хантавірус

У двох осіб підтверджено позитивний тест на хантавірус після евакуації з круїзного лайнера MV Hondius

За словами міністерки охорони здоров’я Франції Стефані Ріст, у французької пасажирки, яку евакуювали з судна, тест на вірус виявився позитивним. Її стан, за даними медиків, погіршується.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США повідомило, що в одного з 17 евакуйованих американців тест на штам вірусу Andes показав слабкопозитивний результат. У ще однієї особи зафіксовані легкі симптоми.

За даними іспанської влади, у межах евакуаційної операції з судна було вивезено 94 людей із 19 країн світу. Це сталося через 41 день після виходу лайнера з південної Аргентини та через дев’ять днів після виявлення першого випадку інфекції.

За інформацією AFP, судно наразі перебуває на дозаправці та, як очікується, вирушить до Нідерландів із приблизно 30 членами екіпажу. Серед них залишаються четверо громадян України, які забезпечуватимуть перехід лайнера.

Спалах хантавірусу на лайнері: що відомо

Круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневу подорож із Аргентини з відвідуванням Антарктиди, Фолклендських островів та інших регіонів.

Під час рейсу на борту раптово помер 70-річний громадянин Нідерландів, а згодом – його 69-річна дружина. Загалом станом на 4 травня повідомлялося щонайменше про трьох загиблих на судні.

За даними ВООЗ, на лайнері було зафіксовано спалах хантавірусу – вірусної інфекції, що передається від тварин до людини, найчастіше через контакт із гризунами або їхніми виділеннями.

Зазвичай хантавіруси не передаються між людьми, однак відомо про рідкісний варіант – вірус Анд, який може передаватися від людини до людини. Саме цей тип, за даними повідомлень, виявили у щонайменше п'яти людей на борту MV Hondius.

Ймовірно, першими інфікованими стали літні пасажири з Нідерландів, які подорожували Південною Америкою та відвідували регіони, де можуть мешкати гризуни – переносники вірусу.

На момент події на судні перебували 170 пасажирів і 71 член екіпажу, включно з лікарем. Після виявлення спалаху лайнер став на якір біля Кабо-Верде, де люди перебували в ізоляції.

Згодом судно прибуло до Тенерифе, оскільки, за даними ВООЗ, саме там є необхідні можливості для медичного обстеження та реагування.

На борту лайнера також перебувають п'ятеро українців. Одного з них планують евакуювати.