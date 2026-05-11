У Черкасах судили українського військового, який працював на росіян

Відомо, що військовий працював зі співробітником 3 напрямку 9 управління Департаменту оперативної інформації федеральної служби безпеки Російської федерації. Із кінця травня і до початку веерсня 20025 року український військовий передавав росіянину штатну структуру військової частини.

Зокрема, військовий передавав "куратору" скриншоти групового чату пілотів БпЛА, копії документів бойових розпоряджень командира і фото будівель військової частини в місті Кропиницькому, фотознімки карти мінування позицій на лінії бойового зіткнення, надіслав фото власного військового квитка із відміткою про призначення на посаду "Пожежний" у військовій частині.

Коли військового затримували, у нього знайшли психотропну речовину. Закладку, яку він купив у соцмережах, він підібрав на вулиці у місті Черкаси.

На суді військовий визнав проину і заявив, що кається. За його словами, він у військовій частині в Черкасах виконував обовʼязки діловода, але в березні 2025-го самовільно залишив службу, тому що не знайшов спільної мови з новим командуванням. Уже наприкінці травня з ним зв'язались росіяни та запропонували гроші.

На підпали авто він не погодився, проте запропонував інформацію про військову частину в Кропивницькому. За словами чоловіка, через стрес на військовій службі у нього виникла наркозалежність. Він пішов у СЗЧ і не міг працевлаштуватися, тому погодився на пропозицію спецслужб РФ, щоб заробити гроші на наркотики. Росіяни платили йому на криптогаманець.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

