Розвідники показали, як полюють на росіян на Запорізькому напрямку

Фото з відкритих джерел

На Запорізькому напрямку українські розвідники вистежують та нищать особовий склад і техніку росіян. На цей раз військові показали нові кадри з лінії зіткнення

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців безпілотних авіаційних комплексів підрозділу "Химера". Військові розповіли, що росіяни намагаються "накопичитись", перегрупуватись або перечекати. Однак ці спроби закінчуються для ворога втратами.

"Справжнє пекло для окупанта – на кожному квадраті землі, де "Химера" розправляє крила. Підвали, лісосмуги, покинуті будівлі – смерть знаходить ворога цілодобово у будь-якому закутку. Вогненні кадри бойової роботи розвідників дивіться у відео", - кажуть українські розвідники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.