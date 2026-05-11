11 травня 2026, 15:59

На Черкащині в ДТП травмувалися двоє людей

11 травня 2026, 15:59
Фото: поліція Черкаської області
На автодорозі "Київ-Знам’янка" неподалік села Валява Черкаського району 10 травня близько 18:00 сталась автопригода

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz" не вибрав безпечної швидкості руху, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій та 34-річна пасажирка автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Слідчі за фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 8 травня близько 11:05 сталась аварія на автошляху Виступовичі - Житомир – Могилів-Подільський у межах села Гуйви. Є постраждалі.

