У Чорноморську через обстріл РФ зафіксували масовий розлив олії в акваторії моря

Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу
У Чорноморську Одеської області 29 квітня екологи зафіксували забруднення моря соняшниковою олією на 700 метрів уздовж берегової лінії через російський обстріл 26 квітня

Про це повідомила Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

"На поверхні води виявлено маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії орієнтовно на 700 метрів, місцями заходить у море на відстань від одного до п’ятнадцяти метрів”, - кажуть у Держекоінспекції.

Інспектори також знайшли молодого лебедя зі слідами олії на пір’ї. Птаха вилучили з небезпечної зони та передали до КУ "Одеський зоопарк” для надання допомоги.

В екоінспекції додали, що наразі проводяться заходи з ліквідації наслідків та недопущення подальшого поширення забруднення.

Нагадаємо, що після російської атаки на Одещину 26 квітня в акваторії порту Чорноморська зафіксовано розлив соняшникової олії.

Під час обстрілу було зруйновано резервуар з олією об’ємом 6 тисяч тонн. До робіт з локалізації та ліквідації забруднення залучали спеціалізований флот Чорноморської філії ДП "АМПУ", бонові загородження, скімер Lamor, а також спеціалізований автотранспорт для відкачування забруднення.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Смертельна ДТП на Київщині: одразу три автівки влетіли одна в одну
29 квітня 2026, 22:55
БПЛА бригади "Ахіллес" уразили рідкісну радіолокаційну станцію РФ (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 22:51
У Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди
29 квітня 2026, 22:45
Арешт коштів Житомиртеплокомуненерго: якими будуть наслідки
29 квітня 2026, 22:15
На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"
29 квітня 2026, 22:10
Сили безпілотних систем "приземлили" два російські вертольоти у Воронезькій області (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 21:59
У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках
29 квітня 2026, 21:55
У Херсоні за день семеро мирних жителів постраждали від ударів ворожих дронів
29 квітня 2026, 21:47
НАБУ викрили депутата на незаконних 14 мільйонах
29 квітня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
