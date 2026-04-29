У Чорноморську Одеської області 29 квітня екологи зафіксували забруднення моря соняшниковою олією на 700 метрів уздовж берегової лінії через російський обстріл 26 квітня

Про це повідомила Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає RegioNews.

"На поверхні води виявлено маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії орієнтовно на 700 метрів, місцями заходить у море на відстань від одного до п’ятнадцяти метрів”, - кажуть у Держекоінспекції.

Інспектори також знайшли молодого лебедя зі слідами олії на пір’ї. Птаха вилучили з небезпечної зони та передали до КУ "Одеський зоопарк” для надання допомоги.

В екоінспекції додали, що наразі проводяться заходи з ліквідації наслідків та недопущення подальшого поширення забруднення.

Нагадаємо, що після російської атаки на Одещину 26 квітня в акваторії порту Чорноморська зафіксовано розлив соняшникової олії.

Під час обстрілу було зруйновано резервуар з олією об’ємом 6 тисяч тонн. До робіт з локалізації та ліквідації забруднення залучали спеціалізований флот Чорноморської філії ДП "АМПУ", бонові загородження, скімер Lamor, а також спеціалізований автотранспорт для відкачування забруднення.