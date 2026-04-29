Арешт коштів Житомиртеплокомуненерго: якими будуть наслідки

Фото з відкритих джерел

У Житомиртеплокомуненерго заявляють про практично паралізовану роботу. Зокрема, немає можливості проводити аварійні та капітальні роботи

Про це повідомляє Житомир.info, передає RegioNews.

У Житомиртеплокомуненерго зазначили, що можуть втратити співробітників. Це, зокрема, пов'язано з арештом коштів підприємства. При цьому начальник юридичного відділу КП Андрій Бас наголосив, що поки населення сплачує комунальні послуги - на зарплати працівникам вистачить коштів ще не кілька місців. Однак якщо потім цих надходжень не буде - можуть статися проблеми.

"В опалювальний сезон у нас на підприємстві працює до тисячі працівників, а з урахуванням сезонників навіть більше. Сьогодні в усій державі, не тільки у нас, є проблема з фаховими працівниками. І зрозуміло, що люди не будуть сидіти чекати місяцями, або ще довше, ми ж не знаємо, наскільки ця ситуація затягнеться", - пояснив Бас.

Він також зазначив, що на цей день заборгованість держави перед комунальним підприємством становить 688 мільйонів гривень. При цьому по рішенню суду заборгованість КП перед Нафтогазом становить 279 мільйонів гривень.

"Якби нам були відшкодовані наші кошти, то в нас би не було заборгованості, і ми б могли з НАК "Нафтогаз України" розрахуватися повністю", - заявив Андрій Бас.

Крім того, 65% надходжень підприємство регулярно перераховує на рахунки НАК "Нафтогаз України".

"Ми з НАК "Нафтогаз України" розраховуємося кожен день. Оскільки існує постанова Кабінету міністрів України №812, відповідно до якої 65% коштів, що заходять на наші рахунки, йде на погашення перед НАК "Нафтогаз України". І лише 35% підприємство залишає вже на свої потреби. Тобто сказати, що у нас ця заборгованість виникла з якихось об'єктивних причин, неможливо", - пояснив Андрій Бас.

Нагадаємо, напередодні депутати Житомирської міської ради проголосували за звернення до уряду. Йдеться про питання арештованих рахунків Житомиртеплокомуненерго.

Раніше ухвалою від 8 квітня 2026 року Господарський суд Житомирської області відмовив у задоволенні заяви КП Житомиртеплокомуненерго про відстрочення виконання рішення суду щодо стягнення 278 мільйонів 428,16 тисячі гривень.

На початку минулого року суд розпочав провадження за позовом Нафтогазу про стягнення майже 350 мільйонів гривень боргу за газ. Директор КП Дмитро Рогожин говорив про те, що рішення суду про стягнення заборгованості може заблокувати роботу підприємства.

Зазначалось також, що Житомиртеплокомуненерго очікує збитки в розмірі майже 230 мільйонів гривень. Що стосується боргу населення, то станом на березень це було близько 500 мільйонів гривень.