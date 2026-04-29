Екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" уразили радіолокаційну станцію "Небо-М" в Уколово на перетині Бєлгородської і Курської областей РФ

Про це повідомив командир бригади Юрій Федоренко, передає RegioNews.

РЛС "Небо-М" – багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх та великих висотах.

Він виявляє літаки на відстані до 500–600 км, а балістичні цілі на відстані до приблизно 1500 км.

Як зауважив федоренко, цей комплекс може виявляти малопомітні повітряні цілі з 200–400 км, а малі цілі (БПЛА, крилаті ракети) на десятки й сотні кілометрів (зазвичай 50–150 км).

Удар здійснили у найуразливішу частину комплексу, що унеможливлює подальше використання цього радару.

