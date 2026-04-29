НАБУ викрили депутата на незаконних 14 мільйонах

Судитимуть чинного народного депутата. НАБУ і САП обвинувачують його в легалізації незаконно набутих коштів

Як зʼясували правоохоронці, народний депутат пообіцяв представникам приватного підприємства за певну суму "допомогти" в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші були отримані на рахунок родича депутата. Згодом депутат розробив схему легалізації цих коштів.

14,5 мільйонів гривень перерахували юридичній фірмі родича як оплату за "правові послуги". Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили депутата на хабарі в 30 тисяч доларів. Фігурант, за даними ЗМІ, – "слуга народу" Роман Бондарчук.