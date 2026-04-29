Сили безпілотних систем Збройних сил України 29 квітня уразили два російські гелікоптери - Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

"Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл РФ у 150 км від від лінії бойового зіткнення", - зазначив Бровді.

За його словами, українські дрони атакували польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї окремої бригади "Ахіллес" і 43-ї окремої артилерійської бригади, у спільно розпрацьованій операції з Центром спеціальних операцій "А" 29 квітня на території Воронезької області.

"Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів", - зазначив Бровді.

