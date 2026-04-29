У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках

Постачальнику електроенергії в Києві повідомили про підозру. Йдеться про завищення тарифів для садочків у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як зʼясували правоохоронці, у січні 2023 року управління освіти Деснянського РДА уклало договір щодо постачання електроенергії для дитячих садочків району. Згодом приватне товариство необґрунтовано завищило вартість.

Постачальнику повідомили про підозру у заволодінні 1,8 мільйона гривень.

