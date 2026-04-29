У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках
Постачальнику електроенергії в Києві повідомили про підозру. Йдеться про завищення тарифів для садочків у Деснянському районі столиці
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, у січні 2023 року управління освіти Деснянського РДА уклало договір щодо постачання електроенергії для дитячих садочків району. Згодом приватне товариство необґрунтовано завищило вартість.
Постачальнику повідомили про підозру у заволодінні 1,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Смертельна ДТП на Київщині: одразу три автівки влетіли одна в одну
29 квітня 2026, 22:55БПЛА бригади "Ахіллес" уразили рідкісну радіолокаційну станцію РФ (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 22:51У Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди
29 квітня 2026, 22:45У Чорноморську через обстріл РФ зафіксували масовий розлив олії в акваторії моря
29 квітня 2026, 22:40Арешт коштів Житомиртеплокомуненерго: якими будуть наслідки
29 квітня 2026, 22:15На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"
29 квітня 2026, 22:10Сили безпілотних систем "приземлили" два російські вертольоти у Воронезькій області (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 21:59У Херсоні за день семеро мирних жителів постраждали від ударів ворожих дронів
29 квітня 2026, 21:47НАБУ викрили депутата на незаконних 14 мільйонах
29 квітня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі блоги »