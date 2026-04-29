У Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди

У Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аферист проник до квартири жінки, яка тривалий час не проживала за адресою. Зловмисник вкрав ключі. Згодом разом зі спільниками він підготував підроблені документи на нерухомість.

Шахраї зробити фальшивий паспорт із фото іншої жінки та підробили свідоцтво про право власності. Після цього аферисти зустрічались з потенційними покупцями. Разом із ними була жінка, яка видавала себе за власницю квартири.

"Діючи узгоджено, учасники схеми організували укладення договору у нотаріуса, надавши підроблені документи. У результаті договір купівлі-продажу був офіційно посвідчений та внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру чоловіку, який незаконно привласнив квартиру. Він підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.