19:20  29 квітня
На Київщині на хабарі затримали ТЦКшників: у ТЦК проводять обшук (ВІДЕО)
09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
Смертельна ДТП на Київщині: одразу три автівки влетіли одна в одну

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась вдень 28 квітня на автодорозі Київ — Переяслав поблизу села Мирне. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій Skoda їхав у напрямку Переяслава. Коли він виїхав на зустрічну смугу, то зіткнувся з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом. Після цього водій Jeep, який рухався позаду Skoda у попутному напрямку, не обрав безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з вантажівкою DAF.

Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці. Пасажирку Skoda та водія Jeep госпіталізували з травмами. Поліція розпочала розслідування.

"Шановні водії, застерігаємо вас: будьте уважними, враховуйте дорожню обстановку та дотримуйтесь правил швидкісного режиму", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у припарковану вантажівку. На місці загинула пасажирка мікроавтобуса, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
Смертельний обгін на Дарницькому мосту: водію Tesla, який протаранив Suzuki, оголошено підозру
29 квітня 2026, 19:43
У Білій Церкві дитину вдарило струмом на даху вагона-цистерни
29 квітня 2026, 17:07
На Дніпропетровщині в ДТП постраждала 5-річна дитина
29 квітня 2026, 14:15
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Акторка Ксенія Мішина зізналась, які зараз у неї стосунки з колишнім Еллертом
30 квітня 2026, 00:35
"Втрата роботи, відсутність грошей": відомий український актор розлучився з дружиною
29 квітня 2026, 23:55
БПЛА бригади "Ахіллес" уразили рідкісну радіолокаційну станцію РФ (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 22:51
У Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди
29 квітня 2026, 22:45
У Чорноморську через обстріл РФ зафіксували масовий розлив олії в акваторії моря
29 квітня 2026, 22:40
Арешт коштів Житомиртеплокомуненерго: якими будуть наслідки
29 квітня 2026, 22:15
На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"
29 квітня 2026, 22:10
Сили безпілотних систем "приземлили" два російські вертольоти у Воронезькій області (ВІДЕО)
29 квітня 2026, 21:59
У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках
29 квітня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »