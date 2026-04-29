Смертельна ДТП на Київщині: одразу три автівки влетіли одна в одну

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій Skoda їхав у напрямку Переяслава. Коли він виїхав на зустрічну смугу, то зіткнувся з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом. Після цього водій Jeep, який рухався позаду Skoda у попутному напрямку, не обрав безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з вантажівкою DAF.

Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці. Пасажирку Skoda та водія Jeep госпіталізували з травмами. Поліція розпочала розслідування.

"Шановні водії, застерігаємо вас: будьте уважними, враховуйте дорожню обстановку та дотримуйтесь правил швидкісного режиму", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у припарковану вантажівку. На місці загинула пасажирка мікроавтобуса, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми.