Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за добу
За минулу добу ворог втратив на війні в Україні близько 860 солдатів. Загальні втрати армії РФ становлять близько 1 мільйона 277 тисяч військових вбитими та пораненими
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю 1,5 мільйона доларів. Йдеться про багатофункціональний гелікоптер Ка-27.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Росіяни вночі атакували будівлю бібліотеки на Чернігівщині
13 березня 2026, 08:56РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:4716 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру
13 березня 2026, 08:40Наслідки обстрілів на Сумщині: пошкоджені тепловози, будинки та ферма, є жертви
13 березня 2026, 08:3333 потерпілих і понад $2,3 млн збитків: на Буковині судитимуть забудовника
13 березня 2026, 08:22Росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство та будинки, є поранені
13 березня 2026, 08:19На Херсонщині за добу через обстріли дістали поранення 11 людей
13 березня 2026, 07:58Кешбек від влади – не економія, а пастка: як ви платите тричі за те саме
13 березня 2026, 07:53Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини
13 березня 2026, 07:38Росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
