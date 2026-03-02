Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Laguna, 64-річний киянин, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та почав здійснювати об’їзд наразі невстановленого авто, який повертав ліворуч.

У цей час легковик Renault наїхав правим колесом на бордюр, внаслідок чого став некерованим. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом під керуванням 38-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій Renault та його 49-річна дружина загинули на місці. Керманич вантажівки не травмувався.

Нагадаємо, ДТП сталася 1 березня близько шостої вечора на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Варковичі. Тіла загиблих деблокували рятувальники.