Автівка став некерованою: подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Renault Laguna, 64-річний киянин, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та почав здійснювати об’їзд наразі невстановленого авто, який повертав ліворуч.
У цей час легковик Renault наїхав правим колесом на бордюр, внаслідок чого став некерованим. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом під керуванням 38-річного жителя Закарпатської області.
Внаслідок ДТП водій Renault та його 49-річна дружина загинули на місці. Керманич вантажівки не травмувався.
Нагадаємо, ДТП сталася 1 березня близько шостої вечора на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Варковичі. Тіла загиблих деблокували рятувальники.