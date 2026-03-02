17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 19:30

Відключення світла 3 березня: якими будуть обмеження

02 березня 2026, 19:30
Фото з відкритих джерел
В Україні через наслідки російських атак будуть запроваджені відключення світла у вівторок, 3 березня. В Укренерго розповіли, якими будуть ці обмеження

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

3 березня у частині регіонів будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) з 8:00 до кінця доби.

При цьому українців попередили, що протягом дня ситуація може змінюватися. Тому важливо слежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, за чотири роки Росія здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Під час виконання службових обов'язків загинули понад 200 енергетиків.

02 березня 2026
