Відключення світла 3 березня: якими будуть обмеження

Фото з відкритих джерел

В Україні через наслідки російських атак будуть запроваджені відключення світла у вівторок, 3 березня. В Укренерго розповіли, якими будуть ці обмеження

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

3 березня у частині регіонів будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) з 8:00 до кінця доби.

При цьому українців попередили, що протягом дня ситуація може змінюватися. Тому важливо слежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, за чотири роки Росія здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Під час виконання службових обов'язків загинули понад 200 енергетиків.