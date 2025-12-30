19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 19:26

На Черкащині перекинувся легковик: травмувалися четверо людей, серед них троє дітей

30 грудня 2025, 19:26
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

На Уманщині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали четверо людей, троє з них – малолітні діти

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася вдень, близько 12:00, на автодорозі сполученням "Умань – Кам'янець-Подільський" поблизу села Максимівка. На місце події оперативно прибули працівники поліції та медики екстреної допомоги.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Opel Zafira перебував 42-річний чоловік. Водій рухався трасою у напрямку Умані, однак не обрав безпечної швидкості та втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль з'їхав за межі проїзної частини, потрапив у кювет і перекинувся. Обставини аварії та можливі супутні чинники наразі перевіряються.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири легковика. Серед постраждалих – 33-річна жінка, дві дівчинки віком 8 та 11 років, а також немовля, якому лише три місяці. Усіх травмованих доправили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Водія також оглянули лікарі, однак він вирішив відмовитися від госпіталізації.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Києві на світлофорі сталася смертельна аварія за участю військового. Попередньо відомо, що загинула жінка, яка їхала з двома доньками та їхньою тіткою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область ДТП аварія постраждалі Умань
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
На Волині легковик врізався у дерево в кюветі: є загиблий, постраждав підліток
30 грудня 2025, 12:27
Росіяни атакували Черкащину ракетою: її знищила ППО
30 грудня 2025, 11:59
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
США готові розмістити свої війська в Україні
30 грудня 2025, 20:41
Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок
30 грудня 2025, 20:32
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
30 грудня 2025, 20:18
РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України
30 грудня 2025, 19:59
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
30 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »