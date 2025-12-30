Фото: пресслужба поліції

На Уманщині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали четверо людей, троє з них – малолітні діти

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася вдень, близько 12:00, на автодорозі сполученням "Умань – Кам'янець-Подільський" поблизу села Максимівка. На місце події оперативно прибули працівники поліції та медики екстреної допомоги.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Opel Zafira перебував 42-річний чоловік. Водій рухався трасою у напрямку Умані, однак не обрав безпечної швидкості та втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль з'їхав за межі проїзної частини, потрапив у кювет і перекинувся. Обставини аварії та можливі супутні чинники наразі перевіряються.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири легковика. Серед постраждалих – 33-річна жінка, дві дівчинки віком 8 та 11 років, а також немовля, якому лише три місяці. Усіх травмованих доправили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Водія також оглянули лікарі, однак він вирішив відмовитися від госпіталізації.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

