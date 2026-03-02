Українські військові вдарили по центру космічного зв’язку та об’єкти ППО ворога в Криму і на ТОТ

Фото з відкритих джерел

У ніч на 2 березня українські військові завдали ударів по низці об'єктів ворога. Зокрема, уразили центр дального космічного зв'язку в Криму

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

На тимчасово окупованій території Луганської області минулої доби українські військові уразили РЛС "Каста 2Е2” (н.п. Любиме) та РЛС "ЯСТРЕБ А-В” (н.п. Тополі). Також Сили оборони били по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон” у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Зокрема, українські військові вдарили по центру дального космічного зв'язку ворога.

"У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1” неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

