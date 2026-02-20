15:36  20 лютого
20 лютого 2026, 16:26

Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних

20 лютого 2026, 16:26
Фото: ДСНС Запоріжжя
Сьогодні, 20 лютого, російські війська здійснили авіаудар по Запорізькому району. Попередньо постраждали 22-річна жінка та 27-річний чоловік

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вікна та дах чотириповерхового житлового будинку. У квартирі на другому поверсі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі надзвичайники обстежують будівлі, щоб за потреби надати допомогу мешканцям.

На місці працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, 20 лютого російські військові безпілотниками ударили по Новомиколаївці та Вільнянську у Запорізькому районі. Внаслідок ворожих ударів зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Дістав поранення 73-річний чоловік.

