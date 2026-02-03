16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 18:29

Генсеку НАТО Рютте показали одну із зруйнованих київських ТЕЦ після російської атаки

03 лютого 2026, 18:29
Читайте также на русском языке
фото: Міненерго
Читайте также
на русском языке

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на власні очі побачив наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"Показав наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте", – зазначив міністр.

Зазначимо, що Рютте прибув до України після того, як вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні.

Як повідомлялось, 3 лютого ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилися 8 областей України. РФ застосувала кілька видів балістики та крилаті ракети – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАТО енергетика Шмигаль ТЕЦ Київ фото відео
У Києві сильно пошкоджений обʼєкт, що забезпечує тепло у Дарницькому і Дніпровському районах
03 лютого 2026, 14:17
Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів
03 лютого 2026, 11:57
У Києві судили агента РФ, який коригував удари ворога і називав себе православним
03 лютого 2026, 10:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
Стало відомо, якою буде погода у лютому
03 лютого 2026, 18:07
Українці тримають у банках майже 2 млрд грн
03 лютого 2026, 17:46
Ми створимо найкращий захисний купол у світі або доведеться йти під землю – будувати підземні міста, електростанції, заводи
03 лютого 2026, 17:31
Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06
У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
03 лютого 2026, 16:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »