Генсеку НАТО Рютте показали одну із зруйнованих київських ТЕЦ після російської атаки

фото: Міненерго

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на власні очі побачив наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"Показав наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте", – зазначив міністр.

Зазначимо, що Рютте прибув до України після того, як вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні.

Як повідомлялось, 3 лютого ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилися 8 областей України. РФ застосувала кілька видів балістики та крилаті ракети – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі.