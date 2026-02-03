Фото: ДТЕК

В ніч на 3 лютого російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях компанії ДТЕК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій були поранені, четверо загинули.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Постраждали три людини.