20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 19:57

Кривий Ріг під ударом дронів: одна загибла, троє поранених, поліція працює на місці

29 січня 2026, 19:57
Фото: пресслужба поліції
У Кривому Розі та навколишніх районах тривають роботи після атаки ворожих дронів, яка забрала життя однієї жінки та травмувала ще трьох людей

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

29 січня російська армія завдала удару безпілотниками по місту. Внаслідок атаки зруйновано один будинок, пошкоджено понад десять приватних житлових споруд. У одному з домоволодінь спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

На місцях уражень працюють профільні служби, зокрема слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія, щоб забезпечити безпеку мешканців та задокументувати наслідки атаки.

Слідчі поліції збирають речові докази та фіксують пошкодження будинків, щоб встановити повний масштаб руйнувань і надати матеріали для розслідування.

Нагадаємо, 29 січня Дніпропетровщина зазнала нових атак із використанням безпілотників та авіаційних боєприпасів. Протягом дня в області фіксували руйнування житла, інфраструктури та об'єктів енергетики в кількох громадах.

Дніпропетровська область Кривий Ріг атака дрони ДСНС руйнування
