01 лютого 2026, 14:45

У Чернівцях чоловік вкрав сумку жінки прямо з дитячої коляски

01 лютого 2026, 14:45
У Чернівцях апеляційний суд призначив реальний строк ув’язнення чоловікові, який відкрито пограбував жінку. Він вирвав її сумку прямо з дитячої коляски

Про це повідомляє "Судово-юридична", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку 2025 року. 33-річний чоловік біля магазину в Чернівцях помітив на дитячій колячці жіночу сумку. Він вирвав сумку та втік. Там були гроші та документи жінки. Шевченківський районний суд Чернівців визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 КК України та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на три роки.

Проте прокурор оскаржив вирок. Суд зазначив, що цей злочин є тяжким і корисливим, був скоєний під час воєнного стану. Крім того, виявилось, що чоловік мав непогашену судимість.

Апеляційний суд призначив покарання у вигляді реального позбавлення волі на три роки. Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

