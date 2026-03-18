18 березня 2026, 14:07

Chanel, Cartier та Hermès у мікроавтобусі: на Львівщині митники вилучили брендові речі на 1,5 млн

Фото: Держмитслужба
Митники виявили контрабанду взуття та прикрас

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, що їхав з Польщі. 49-річний водій із Дніпропетровщини намагався пройти контроль "зеленим коридором".

Під час огляду мікроавтобуса митники виявили партію дороговартісних товарів: взуття брендів Hermès та Loro Piana, а також ювелірні прикраси від Chanel, Cartier і Messika.

Орієнтовна вартість товарів становить близько 1,5 мільйона гривень.

На водія склали адмінпротокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,7 мільйона гривень.

Львівська область контрабанда митниця прикраси взуття митники
