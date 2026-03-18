Повернення пільг донорам крові: українців просять підтримати петицію
Через зміни у законодавстві українські донори втратили низку соціальних гарантій. Активісти вважають таке рішення неприпустимим в умовах війни, коли потреба у крові для поранених військових та цивільних залишається критичною
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Згідно з новими змінами до законодавства, донори втрачають такі пільги:
- виплата 100% середньої зарплати для тих, хто безоплатно здавав кров протягом року (незалежно від стажу);
- грошова допомога у розмірі 25% від стипендії для студентів;
- надбавка в 25% до грошового забезпечення для строковиків та курсантів військових вишів;
- надбавка до пенсії для Почесних донорів України (10% від прожиткового мінімуму на місяць).
Активісти наголошують, що зменшення підтримки донорства ставить під загрозу життя людей, і закликають підтримати петицію про повернення пільг.
Як підписати відповідну петицію №13499:
- Перейдіть за посиланням у шапці профілю.
- Авторизуйтесь через "Дію" або BankID.
- Натисніть "Підписатися".
Нагадаємо, раніше Мінекономіки спростувало фейки про скорочення декретної відпустки з трьох років до чотирьох місяців.
13 березня 2026
09 березня 2026
03 березня 2026
02 березня 2026
18 березня 2026, 14:07
18 березня 2026, 13:55
18 березня 2026, 13:32
18 березня 2026, 13:19
18 березня 2026, 13:14
18 березня 2026, 12:54
18 березня 2026, 12:41
18 березня 2026, 12:26
18 березня 2026, 12:23
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
