Через зміни у законодавстві українські донори втратили низку соціальних гарантій. Активісти вважають таке рішення неприпустимим в умовах війни, коли потреба у крові для поранених військових та цивільних залишається критичною

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Згідно з новими змінами до законодавства, донори втрачають такі пільги:

виплата 100% середньої зарплати для тих, хто безоплатно здавав кров протягом року (незалежно від стажу);

грошова допомога у розмірі 25% від стипендії для студентів;

надбавка в 25% до грошового забезпечення для строковиків та курсантів військових вишів;

надбавка до пенсії для Почесних донорів України (10% від прожиткового мінімуму на місяць).

Активісти наголошують, що зменшення підтримки донорства ставить під загрозу життя людей, і закликають підтримати петицію про повернення пільг.

Як підписати відповідну петицію №13499:

Перейдіть за посиланням у шапці профілю. Авторизуйтесь через "Дію" або BankID. Натисніть "Підписатися".

