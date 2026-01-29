20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 21:08

У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні

29 січня 2026, 21:08
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час останніх переговорів вдалося досягти "значного прогресу" в питанні припинення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа під час брифінгу для преси 29 січня.

За словами Віткоффа, українська сторона сказала йому, що останнім часом було досягнуто найбільшого прогресу "з часів Женеви". Цей прогрес, додав він, нібито найбільший, якого вдавалося досягти від початку повномасштабної війни.

"Ми вважаємо, що серйозно просунулися", – заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня. Чи дотримається російський диктатор обіцянки – покаже час.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
