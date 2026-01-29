У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час останніх переговорів вдалося досягти "значного прогресу" в питанні припинення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа під час брифінгу для преси 29 січня.

За словами Віткоффа, українська сторона сказала йому, що останнім часом було досягнуто найбільшого прогресу "з часів Женеви". Цей прогрес, додав він, нібито найбільший, якого вдавалося досягти від початку повномасштабної війни.

"Ми вважаємо, що серйозно просунулися", – заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня. Чи дотримається російський диктатор обіцянки – покаже час.