На Кіровоградщині під час пожежі врятували шістьох людей, серед них троє дітей
У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерховому житловому будинку та врятували шістьох людей, серед яких троє дітей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. У помешканні горіли речі та меблі, також пошкоджено балкон сусідньої квартири.
Через сильне задимлення мешканців евакуювали сходами та передали медикам.
Троє людей отруїлися чадним газом і були госпіталізовані.
Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі. Рятувальники протягом двох годин загасили пожежу площею 600 кв. м. Будівлю ферми вдалося вберегти від повного знищення.
18 березня 2026, 14:42
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі блоги »