На Кіровоградщині під час пожежі врятували шістьох людей, серед них троє дітей

У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерховому житловому будинку та врятували шістьох людей, серед яких троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. У помешканні горіли речі та меблі, також пошкоджено балкон сусідньої квартири.

Через сильне задимлення мешканців евакуювали сходами та передали медикам.

Троє людей отруїлися чадним газом і були госпіталізовані.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

