В середу, 18 березня, в Ірпені близько восьмої ранку виникла пожежа в 14-поверховому будинку на вулиці Поезії

В ліфтовій шахті загорілося сміття. Через сильний дим мешканці під’їзду опинилися заблокованими у своїх квартирах. Рятувальники евакуювали шістьох людей, серед них – одна дитина.

Пожежу загасили. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, під ранок 18 березня на Миколаївщині сталася масштабна пожежа – горіли свиноферма та дерев’яна прибудова.