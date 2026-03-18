18 березня 2026, 13:55

Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка "влетіла" у вантажівку

Фото: Нацполіція
Аварія сталась 17 березня близько 19:45 години на автодорозі Решетилівка-Царичанка-Дніпро, поблизу села Шевченкове Решетилівської громади. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 49-річний водій MITSUBISHI зіткнувся з вантажівкою MAN, за кермом якої був 59-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік з місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.

ДТП аварія Полтавська область
