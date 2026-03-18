Поліція повідомила про підозру киянину, який незаконно заволодів автомобілем Skoda Octavia у Печерському районі столиці

Інцидент стався на вулиці Рогніденській. Власник машини завів двигун у дворі багатоповерхівки та на кілька хвилин зайшов до квартири. Цим скористався перехожий: нетверезий чоловік сів за кермо відчиненої автівки та поїхав геть. Згодом він залишив машину в іншому районі міста і пішов у справах.

Правоохоронці розшукали автомобіль у Дніпровському районі та повернули власнику. Викрадачем виявився раніше судимий за майнові злочини 41-річний місцевий мешканець.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

