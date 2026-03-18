На Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії
Правоохоронці заблокували три схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон. Затримані четверо ділків, які організовували переходи до Угорщини та Румунії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Мукачеві викрили 26-річну жительку Івано-Франківська, яка за 10 тисяч євро намагалася переправити киянина до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут проходив у межах Берегівського району. Жінку затримали під час супроводу клієнта після отримання грошей. Правоохоронці вилучили готівку, мобільний телефон та автомобіль.
Також у Мукачеві затримали двох місцевих жителів віком 40 та 53 роки, які збиралися за 11 тисяч доларів переправити чоловіка за кордон в межах Берегівського району. Фігуранти зустріли "клієнта" з Києва на вокзалі у Сваляві та доставили його до Мукачева для подальшого переправлення. Там зловмисників затримали – у них них вилучили гроші, отримані від клієнта, мобільні телефони та автівку.
Ще одну схему ліквідували у селищі Великий Бичків. Там 34-річний місцевий житель організував переправу до Румунії через річку Тиса за 9 тисяч доларів. Під час затримання у нього вилучили не лише гроші та автомобіль, а й 360 пачок сигарет без акцизних марок.
Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Поліція встановлює їхніх можливих спільників.
Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували ще 10 схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.