Правоохоронці заблокували три схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон. Затримані четверо ділків, які організовували переходи до Угорщини та Румунії

У Мукачеві викрили 26-річну жительку Івано-Франківська, яка за 10 тисяч євро намагалася переправити киянина до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут проходив у межах Берегівського району. Жінку затримали під час супроводу клієнта після отримання грошей. Правоохоронці вилучили готівку, мобільний телефон та автомобіль.

Також у Мукачеві затримали двох місцевих жителів віком 40 та 53 роки, які збиралися за 11 тисяч доларів переправити чоловіка за кордон в межах Берегівського району. Фігуранти зустріли "клієнта" з Києва на вокзалі у Сваляві та доставили його до Мукачева для подальшого переправлення. Там зловмисників затримали – у них них вилучили гроші, отримані від клієнта, мобільні телефони та автівку.

Ще одну схему ліквідували у селищі Великий Бичків. Там 34-річний місцевий житель організував переправу до Румунії через річку Тиса за 9 тисяч доларів. Під час затримання у нього вилучили не лише гроші та автомобіль, а й 360 пачок сигарет без акцизних марок.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Поліція встановлює їхніх можливих спільників.

