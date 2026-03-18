18 березня 2026, 13:14

На Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії

Фото: поліція
Правоохоронці заблокували три схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон. Затримані четверо ділків, які організовували переходи до Угорщини та Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Мукачеві викрили 26-річну жительку Івано-Франківська, яка за 10 тисяч євро намагалася переправити киянина до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут проходив у межах Берегівського району. Жінку затримали під час супроводу клієнта після отримання грошей. Правоохоронці вилучили готівку, мобільний телефон та автомобіль.

Також у Мукачеві затримали двох місцевих жителів віком 40 та 53 роки, які збиралися за 11 тисяч доларів переправити чоловіка за кордон в межах Берегівського району. Фігуранти зустріли "клієнта" з Києва на вокзалі у Сваляві та доставили його до Мукачева для подальшого переправлення. Там зловмисників затримали – у них них вилучили гроші, отримані від клієнта, мобільні телефони та автівку.

Ще одну схему ліквідували у селищі Великий Бичків. Там 34-річний місцевий житель організував переправу до Румунії через річку Тиса за 9 тисяч доларів. Під час затримання у нього вилучили не лише гроші та автомобіль, а й 360 пачок сигарет без акцизних марок.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Поліція встановлює їхніх можливих спільників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували ще 10 схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

