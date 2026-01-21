13:28  21 січня
21 січня 2026, 15:55

На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера

21 січня 2026, 15:55
Фото з відкритих джерел
У тимчасово окупованій Акимівці Мелітопольського району суд визнав винною 31-річну місцеву жительку. Вона вкрала гроші з банківського рахунку пенсоіонера

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що жінка допомогла літньому чоловікові оформити банківську картку та підключила мобільний банкінг до свого номера телефону. Після того як йому надійшли гроші після продажу квартири, вона привласнила собі 398 тисяч рублів.

Те, що гроші зникли, пенсіонер помітив лише після звернення до банку. Окупаційний суд кваліфікував дії жінки як крадіжку з банківського рахунку у великому розмірі та призначив їй покарання у вигляді умовного строку.

Нагадаємо, в листопаді минулого року також повідомлялося, що російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку. За даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.

