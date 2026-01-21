На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що жінка допомогла літньому чоловікові оформити банківську картку та підключила мобільний банкінг до свого номера телефону. Після того як йому надійшли гроші після продажу квартири, вона привласнила собі 398 тисяч рублів.

Те, що гроші зникли, пенсіонер помітив лише після звернення до банку. Окупаційний суд кваліфікував дії жінки як крадіжку з банківського рахунку у великому розмірі та призначив їй покарання у вигляді умовного строку.

