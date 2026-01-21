13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 15:55

На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера

21 января 2026, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированной Акимовке Мелитопольского района суд признал виновной 31-летнюю местную жительницу. Она украла деньги с банковского счета пенсионера

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что женщина помогла пожилому мужчине оформить банковскую карту и подключила мобильный банкинг к своему номеру телефона. После того как ему поступили деньги после продажи квартиры, она присвоила себе 398 тысяч рублей.

То, что деньги исчезли, пенсионер заметил только после обращения в банк. Оккупационный суд квалифицировал действия женщины как кражу с банковского счета в большом размере и назначил ей наказание в виде условного срока.

Напомним, в ноябре прошлого года также сообщалось, что российские кафиры планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ограбление Запорожская область оккупация
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
21 января 2026, 15:39
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Во Львовской области пограничники сдали почти 50 литров крови
21 января 2026, 15:31
Новый глава ГУР на передовой: Иващенко посетил Запорожский фронт
21 января 2026, 15:22
Ярослав Железняк: СБУ не отреагировала на запрос о солнечных станциях Шурмы
21 января 2026, 15:01
В Киеве будут судить дельца за организацию побега мужчин в Румынию за $20 тысяч
21 января 2026, 14:55
В Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков
21 января 2026, 14:47
На Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик: пострадал 19-летний юноша
21 января 2026, 14:46
В Ровенской области горел грузовик с селитрой: пожар быстро ликвидировали
21 января 2026, 14:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »