На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что женщина помогла пожилому мужчине оформить банковскую карту и подключила мобильный банкинг к своему номеру телефона. После того как ему поступили деньги после продажи квартиры, она присвоила себе 398 тысяч рублей.

То, что деньги исчезли, пенсионер заметил только после обращения в банк. Оккупационный суд квалифицировал действия женщины как кражу с банковского счета в большом размере и назначил ей наказание в виде условного срока.

