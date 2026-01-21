На окупованому Запоріжжі діти другий рік вчаться в холоді

Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Мелітополі учні школи №9 уже другий рік поспіль навчаються у холодних класах. Опалення практично не існує

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти "Жовта стрічка" розповіли, що через відсутність належного опалення заняття проводять у приміщенні гуртожитку. Школярі постійно сидять на уроках у верхньому одязі. Крім того, діти постійно хворіють.

Керівництво школи та окупаційна влада не відновлює опалення і не переводить учнів у безпечні умови. Натомість всю відповідальність перекладають на батьків.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року повідомлялося, що російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку. За даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.