Доба без відбою: Запорізька область під безперервною повітряною тривогою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вже добу Запорізька область перебуває під безперервною повітряною тривогою

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Ворог свідомо виснажує, тримає людей у постійній напрузі. Складно. Фізично і психологічно. Але область працює, служби на місцях, критична інфраструктура тримається, допомога людям надається там, де це потрібно", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена 19 січня о 8:40.

Очільник ОВА закликав громадян бути уважними до сигналів та повідомлень про небезпеку.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські військові завдали кілька ударів по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.