Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой

Иллюстративное фото: из открытых источников

Уже сутки Запорожская область находится под непрерывной воздушной тревогой

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Враг сознательно истощает, держит людей в постоянном напряжении. Сложно. Физически и психологически. Но область работает, службы на местах, критическая инфраструктура держится, помощь людям оказывается там, где это нужно", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена ​​19 января в 8:40.

Глава ОВА призвал граждан быть внимательными к сигналам и сообщениям об опасности.

Напомним, ночью 20 января российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. Поврежден частный дом, возник пожар.