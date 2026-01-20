Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
Уже сутки Запорожская область находится под непрерывной воздушной тревогой
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг сознательно истощает, держит людей в постоянном напряжении. Сложно. Физически и психологически. Но область работает, службы на местах, критическая инфраструктура держится, помощь людям оказывается там, где это нужно", – говорится в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена 19 января в 8:40.
Глава ОВА призвал граждан быть внимательными к сигналам и сообщениям об опасности.
Напомним, ночью 20 января российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. Поврежден частный дом, возник пожар.
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было