Вранці армія РФ атакувала Запоріжжя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку ОВА.

Як зазначається, пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя – це наслідки ворожої атаки на місто.

"Повітряна тривога триває по усій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.

Подробиць щодо влучання наразі немає.

Нагадаємо, РФ посилює тиск у Запорізькій області. Через це українські підрозділи змушені залишати позиції. Про це свідчать дані DeepState.