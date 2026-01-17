Вранці армія РФ атакувала Запоріжжя
РФ у суботу вранці атакувала місто Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку ОВА.
Як зазначається, пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя – це наслідки ворожої атаки на місто.
"Повітряна тривога триває по усій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.
Подробиць щодо влучання наразі немає.
Нагадаємо, РФ посилює тиск у Запорізькій області. Через це українські підрозділи змушені залишати позиції. Про це свідчать дані DeepState.
