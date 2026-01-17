Утром армия РФ атаковала Запорожье

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Как отмечается, пожар, который могут видеть жители Запорожья, – это последствия вражеской атаки на город.

"Воздушная тревога продолжается по всей области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.

Подробностей по поводу пока нет.

Напомним, РФ ужесточает давление в Запорожской области. Поэтому украинские подразделения вынуждены покидать позиции. Об этом свидетельствуют данные DeepState.