РФ посилює тиск у Запорізькій області, українські підрозділи змушені залишати позиції

Російська армія продовжує штурмувати Гуляйполе в Запорізькій області. Бої тривають у західній частині міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.

Як зазначається, окупанти продовжують поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти.

"Всі могли побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалися кацапи, весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції", – йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомляють, що бої тривають в західній частині Гуляйполя, де також постійно фіксується противник.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. В обласному центрі було зафіксовано кілька пожеж.