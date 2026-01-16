Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 1400 окупантів
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили 1370 окупантів, шість танків, чотири бронемашини, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, а також 182 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.
