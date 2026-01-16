08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 07:31

Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 1400 окупантів

16 січня 2026, 07:31
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1370 окупантів, шість танків, чотири бронемашини, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, а також 182 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 16 січня 2025 року

Нагадаємо, прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.

