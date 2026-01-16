Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1370 окупантів, шість танків, чотири бронемашини, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, а також 182 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.