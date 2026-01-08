15:50  08 січня
14:59  08 січня
12:44  08 січня
08 січня 2026, 15:08

Негода в Україні ускладнила рух: ДТП та обмеження на дорогах у семи областях

08 січня 2026, 15:08
Скриншот із відео
Снігопади та ожеледиця ускладнили рух на дорогах України. Рятувальники та правоохоронці допомагають водіям

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Станом на 12:00 складна ситуація спостерігається на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та місцями Вінницької та Житомирської областей.

Рятувальники та патрульна поліція допомагають водіям, які потрапили у снігові пастки.

Статистика ДТП

  • По Україні: 319 викликів, з яких 47 – ДТП з потерпілими. Є травмовані.
  • По Києву: 40 викликів, без травмованих.

Обмеження руху вантажного транспорту

  • Скасовані: Івано-Франківська область, ділянка Р-21 Долина–Хуст (км 19+000 – 45+039).
  • Тривають: Рівненська, Житомирська, Львівська області на ділянках М-06 та Н-22.

Превентивні обмеження введено також на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей.

Екіпажі патрульної поліції забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу водіям і пішоходам. Дорожні служби обробляють покриття протиожеледною сумішшю та очищають проїзну частину від снігу.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби. У багажнику слід мати лопату, тросс, запас пального, теплі речі та засоби зв'язку.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у четвер, 8 січня, в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях ітиме значний сніг. Оголошено І рівень небезпечності.

Раніше в "Укртрансбезпеці" повідомили, що наразі в Закарпатській та Івано-Франківській областях йде сніг. Якщо він не вщухне найближчими годинами, на дорогах може зупинитися рух транспорту.

