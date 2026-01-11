У Запорізькій області стався повний блекаут
У ніч на неділю, 11 січня, в Запорізькій області стався блекаут. Регіон був повністю знеструмлений. Згодом електропостачання відновили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку ОВА.
За даними Запоріжжяобленерго, без світла було понад 382 тисячі родин. Наразі електропостачання повністю відновлене.
У Запорізькій ОВА назвали цю ситуацію позаштатною, але не уточнили причини.
За даними місцевої влади, упродовж останньої доби армія РФ завдала 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. У місті було зафіксовано декілька пожеж.
Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловікВсі новини »
07 січня 2026, 16:52FPV-дрон росіян ударив по авто поліції на Запоріжжі: троє поранених
06 січня 2026, 12:20Нічна атака на енергетику: Запоріжжя та прифронтові області без світла
02 січня 2026, 12:20
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
11 січня 2026, 13:15У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11 січня 2026, 13:03У 2026 році хаос у світі лише посилюватиметься
11 січня 2026, 12:22Для українських військових створять шеврони з буковинською вишивкою
11 січня 2026, 11:59Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 11:37Частина Дніпропетровської області залишилась без електропостачання
11 січня 2026, 11:19РФ застосувала проти України новий ударний безпілотник
11 січня 2026, 10:55РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
11 січня 2026, 09:59В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
11 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »