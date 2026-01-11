13:15  11 січня
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
13:03  11 січня
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 10:37

У Запорізькій області стався повний блекаут

11 січня 2026, 10:37
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на неділю, 11 січня, в Запорізькій області стався блекаут. Регіон був повністю знеструмлений. Згодом електропостачання відновили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку ОВА.

За даними Запоріжжяобленерго, без світла було понад 382 тисячі родин. Наразі електропостачання повністю відновлене.

У Запорізькій ОВА назвали цю ситуацію позаштатною, але не уточнили причини.

За даними місцевої влади, упродовж останньої доби армія РФ завдала 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. У місті було зафіксовано декілька пожеж.

