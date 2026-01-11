У Запорізькій області стався повний блекаут

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на неділю, 11 січня, в Запорізькій області стався блекаут. Регіон був повністю знеструмлений. Згодом електропостачання відновили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку ОВА.

За даними Запоріжжяобленерго, без світла було понад 382 тисячі родин. Наразі електропостачання повністю відновлене.

У Запорізькій ОВА назвали цю ситуацію позаштатною, але не уточнили причини.

За даними місцевої влади, упродовж останньої доби армія РФ завдала 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. У місті було зафіксовано декілька пожеж.