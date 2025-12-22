Фото: ДСНС Запоріжжя

Пожежа у багатоповерхівці Запоріжжя змусила рятувальників діяти оперативно, щоб евакуювати мешканців та запобігти жертвам

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Запоріжжі під час пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців, серед яких була дитина. Інцидент стався в одному з районів обласного центру.

Врятовані мешканці отримали медичну допомогу

Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, які під час операції не лише евакуювали людей, а й забезпечували їхню безпеку до прибуття медиків. Всіх врятованих після огляду госпіталізували до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Правоохоронці та рятувальники проводять перевірку, щоб визначити обставини та можливі порушення правил безпеки.

Серед постраждалих є дитина

