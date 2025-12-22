17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 20:53

У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували 5 осіб, серед них дитина

22 грудня 2025, 20:53
Фото: ДСНС Запоріжжя
Пожежа у багатоповерхівці Запоріжжя змусила рятувальників діяти оперативно, щоб евакуювати мешканців та запобігти жертвам

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Запоріжжі під час пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців, серед яких була дитина. Інцидент стався в одному з районів обласного центру.

Врятовані мешканці отримали медичну допомогу

Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, які під час операції не лише евакуювали людей, а й забезпечували їхню безпеку до прибуття медиків. Всіх врятованих після огляду госпіталізували до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Правоохоронці та рятувальники проводять перевірку, щоб визначити обставини та можливі порушення правил безпеки.

Серед постраждалих є дитина

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня у Рівному на СТО спалахнула пожежа, під час якої повністю знищено автомобіль BMW F30, мотоцикл Kawasaki та 40 м² покрівлі будівлі.

